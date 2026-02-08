Размер шрифта
Общество

В Череповце мужчина надругался над падчерицей и четырехлетней дочерью друзей

В Череповце мужчина получил 15 лет строгого режима за насилие над детьми
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Череповецкий городской суд приговорил 42-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По данным следствия, первое преступление было совершено в марте 2020 года в отношении его восьмилетней падчерицы, второе — с октября 2023 по май 2024 года в отношении четырехлетней дочери знакомых. В обоих случаях мужчина воспользовался беспомощным состоянием детей.

На суде он не признал вину, утверждая, что девочки его оговаривают. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, также с него взыскали по 500 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

До этого в Ленобласти отец изнасиловал маленькую дочь и получил срок. В отношении отца возбудили уголовное дело, которое рассматривалось в закрытом режиме. С 2023 года фигурант находился в СИЗО. Суд приговорил петербуржца к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее петербуржец, насиловавший школьниц под наркотиками, предстанет перед судом.
 
