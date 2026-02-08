В Череповце мужчина надругался над падчерицей и четырехлетней дочерью друзей

В Череповце мужчина получил 15 лет строгого режима за насилие над детьми

Череповецкий городской суд приговорил 42-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По данным следствия, первое преступление было совершено в марте 2020 года в отношении его восьмилетней падчерицы, второе — с октября 2023 по май 2024 года в отношении четырехлетней дочери знакомых. В обоих случаях мужчина воспользовался беспомощным состоянием детей.

На суде он не признал вину, утверждая, что девочки его оговаривают. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, также с него взыскали по 500 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

