В Британии раскрыли, когда введут запрет на морские услуги перевозчикам СПГ из России

Замглавы МИД Британии: морские услуги танкерам с СПГ из РФ запретят в конце года
Сергей Гунеев/РИА Новости

Правительство Великобритании в конце 2026 года запретит оказывать перевозчикам российского сжиженного природного газа (СПГ) морские услуги, заявил замглавы британского МИД Стивен Даути в ответ на запрос депутата Палаты общин Криса Лоу. Письмо опубликовано на сайте Палаты общин.

Заместитель министра напомнил, что еще в ноябре анонсировал введение такого запрета в 2026 году и его «вступление в полную силу» к концу года. По словам Даути, в рамках противодействия торговле российским СПГ Британия также ввела санкции против 16 танкеров, газового терминала в китайском Бэйхае и российского проекта «Арктик СПГ-2» по добыче природного газа.

«В дополнение к запрету на импорт российского СПГ, который вступил в силу в 2023 году, эти действия демонстрируют четкую приверженность Великобритании выводу российской энергии с рынка с целью сокращения доходов Кремля», — говорится в ответе дипломата.

О запрете оказывать морские услуги перевозчикам российского СПГ объявляла в ноябре прошлого года глава британского МИД Иветт Купер. По ее словам, эта мера затронет и страхование танкеров.

Ранее ЕС объявил о планах запретить обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров.
 
