Евродепутат рассказал, что ЕС пытается «избавиться» от премьера Венгрии

Евродепутат Картайзер: Евросоюз пытается избавиться от Орбана
imago stock&people/Global Look Press

Предстоящие выборы в Венгрии являются крупнейшим вызовом для Евросоюза (ЕС), поэтому Брюссель сделает все, чтобы «избавиться» от премьер-министра Виктора Орбана. Об этом ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«На этих выборах Виктор Орбан будет бороться не только за свое видение Венгрии, но и за защиту демократических ценностей во всем Европейском союзе», — сказал он.

По мнению евродепутата, можно ожидать со стороны Евросоюза активного вмешательства во внутренние дела Венгрии, поскольку ее лидер является главным препятствием для реализации повестки Брюсселя.

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

В январе агентство Bloomberg писало, что Орбан хочет усилить влияние президента в Венгрии и занять этот пост.

Ранее Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах.
 
