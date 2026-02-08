Размер шрифта
Олимпийская чемпионка получила жуткую травму на Олимпиаде

Чемпионка Олимпиады в скоростном спуске получила жуткую травму на Олимпиаде
Кадр из трансляции ОККО

Американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время своего выступления в скоростном спуске на Олимпиаде.

Спортсменка зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Сейчас соревнования прерваны, за Вонн прилетел медицинский вертолет, в скором времени спортсменку доставят в больницу.

Вероятно, у Вонн серьезная травма колена, также она ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию олимпийских соревнований.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее 52-летняя сноубордистка вышла в финальные заезды Олимпиады.
 
