Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

В РФ создали не требующие удаления винты для сломанных костей

Федорищев: созданные в Самаре винты для переломов помогут спасти раненых на СВО
Jurga Jot/Shutterstock/FOTODOM

Самарские ученые создали костные винты «Лиопласт-Винт» для совмещения отломков при сложных переломах, которые рассасываются и поэтому не нуждаются в удалении. Об уникальной разработке сообщил в своем Telegram-канале глава Самарской области Вячеслав Федорищев в День науки.

По его словам, разработка специалистов Самарского государственного медицинского университета изменит стандарты лечения травм и особенно важна в условиях СВО, когда «минимизация операций может сыграть решающую роль в спасении жизни и дальнейшем восстановлении» раненых.

До конца 2026 года винты пройдут испытания для регистрации в Росздравнадзоре, а к 2027 году будут запущены в серийное производство и поставлены в ведущие травматологические центры РФ. Параллельно создатели «Лиопласт-Винтов» планируют расширить их линейку, добавил Федорищев.

Еще одна инновационная разработка для лечения переломов появилась в Пермском Политехе: пористый материал на основе фосфатов магния ускоряет заживление костной ткани и одновременно служит контейнером для лекарств.

Ранее китайцы изобрели суперклей для совмещения костей за несколько минут.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!