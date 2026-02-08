Европейские политики одержимы темой «российской угрозы», которая не имеет под собой никаких оснований. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Владимир Оленченко.

По его словам, политика лидеров ЕС говорит о том, что они не обладают искусством государственного управления, играя для мира «роль тарана безопасности». Милитаризм в Европе вызывает вопросы, поскольку это неизбежно ведет к войне, указал эксперт.

«Или они, мягко говоря, не в себе, или они это понимают и вооружаются сознательно. Это недостижимая цель. Она призрачная и носит фанатический характер. То есть имя этому фанатизму — русофобия», — сказал Оленченко.

Политолог заявил, что противостояние Европы России и Китаю обусловлено политикой США, где это прописано в военной стратегии. Было бы больше пользы, если бы ЕС стремился к миру и кооперации, констатировал аналитик.

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что власти европейских стран пытаются убедить население в реальности «угрозы» со стороны России, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Он добавил, что власти европейских стран прибегают к нечистоплотным методам и манипулированию общественным мнением в попытке скрыть провал своей политики.

Ранее евродепутат рассказал о планах Брюсселя создать стотысячную армию.