Дима Билан дал совет родителям, как отвечать на вопрос о появлении детей

Певец Дима Билан считает, что ребенку стоит отвечать присказками на вопрос, откуда берутся дети. Его слова передает kp.ru.

Билан не привел в пример конкретных «присказок». Он отметил, что нужно пользоваться теми, кто говорили бабушки и дедушки.

«Мне говорили, что я какой-то особенный. Прилетел из космоса», — поделился артист.

В конце апреля Билан шутил, что не женится в ближайшие 300 лет. Он опубликовал в личном блоге юмористический ролик, в котором рассекретил свою дату свадьбы.

43-летний певец никогда не был женат. Детей у него тоже нет. Из открытых источников известно, что музыкант встречался с моделью Еленой Кулецкой и экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

В 2021-м певец раскрывал, что состоял в отношениях с девушкой «из тусовки Тимати». Певец признавался, что у него должно было родиться двое детей от возлюбленной, но у той дважды случился выкидыш.

