Звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце

Народный артист России Виктор Сухоруков сообщил iz.ru, что ему сделали операцию на открытом сердце.

Сухоруков рассказал, что был госпитализирован после съемок фильма «Красавица». 3 марта ему произвели хирургическое вмешательство.

«Сегодня я рассказываю об этом гордо, торжественно, улыбаясь. Но когда великий хирург Игорь Анатольевич Глушенко провел операцию, я его спросил уже с зашитой грудью: «Как же так? Я же целый месяц снимался в Петербурге на холоде в фильме — и ничего не чувствовал?» А он мне ответил: «Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало», — поделился артист.

В ноябре 2025 года Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

При этом Сухорукову не назвали конкретных причин для отказа. Ранее актер неоднократно бывал в Европе и, по его словам, «ничего плохого там не делал». Он подчеркнул, что если причины отказа носят политический характер, то его позиция остается неизменной.

