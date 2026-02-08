Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с вирусом Нипах в России

Роспотребнадзор: в России не выявили завозных случаев вируса Нипах
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

В России не зафиксировано завозных случаев заражения вирусом Нипах на фоне сообщений о смертельных исходах от этой инфекции в Азии. Об этом сообщили в официальном канале Роспотребнадзора на национальной цифровой платформе МАХ.

При этом в службе обратили внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при поездках в эндемичные регионы, где фиксируются случаи заражения вирусом Нипах.

Также сообщается, что на пунктах пропуска через государственную границу продолжает действовать система санитарного контроля «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций внутри страны.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в России имеется достаточный запас тест-систем, позволяющих оперативно проводить лабораторную диагностику вируса Нипах в случае необходимости.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до этого сообщили, летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%. Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, станет ли вирус Нипах «болезнью X».
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!