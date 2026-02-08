Роспотребнадзор сообщил о ситуации с вирусом Нипах в России

В России не зафиксировано завозных случаев заражения вирусом Нипах на фоне сообщений о смертельных исходах от этой инфекции в Азии. Об этом сообщили в официальном канале Роспотребнадзора на национальной цифровой платформе МАХ.

При этом в службе обратили внимание на необходимость соблюдения мер профилактики при поездках в эндемичные регионы, где фиксируются случаи заражения вирусом Нипах.

Также сообщается, что на пунктах пропуска через государственную границу продолжает действовать система санитарного контроля «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний и предотвращать распространение опасных инфекций внутри страны.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в России имеется достаточный запас тест-систем, позволяющих оперативно проводить лабораторную диагностику вируса Нипах в случае необходимости.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до этого сообщили, летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%. Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, станет ли вирус Нипах «болезнью X».