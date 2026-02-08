Размер шрифта
В России объяснили интерес Трампа к Гренландии залежами колтана

Сенатор Пушков: Трампу нужна Гренландия из-за нефти и колтана
Pavel Kashaev/Global Look Press

Гренландия интересует президента США Дональда Трампа прежде всего из-за ее нефти и залежей редких минералов, в частности колтана. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Без колтана, как известно, ни один электронный прибор не работает. И если Трамп даже на Украину готов идти за литием, то как должны зажигать его мысли о залежах колтана в таком безопасном и близко расположенном месте, как Гренландия?» — задался вопросом Пушков.

Колтан (слово создано из слияния слов «колумбит» и «танталит») — это редкий минерал, входящий в состав руды ниобия и тантала. Он является важным сырьем для изготовления деталей электроники и медицинского оборудования, а также применяется в сталелитейной промышленности.

По мнению сенатора, прежде всего Трампа интересует нефть, запасы которой на северо-востоке Гренландии исчисляются более чем 30 млрд баррелей, сопоставимых со всеми запасами нефти США.

Кроме того, утверждает Пушков, интерес для американского лидера представляют газ, золото, серебро и медь.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о планах незамедлительно начать переговоры о покупке Гренландии и пообещал не применять силу, чтобы получить остров. По его словам, Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности и развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Ранее в Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США.
 
