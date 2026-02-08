Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Стало известно о связи разработчика системы бронирования Leonardo с криминалом

РИА Новости: «Сирена Трэвэл» куплена коррупционным путем и связана с криминалом
Александр Кряжев/РИА Новости

Компания «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования Leonardo, и АО «ТКП», оператор системы расчетов на авиатранспорте, были приобретены коррупционным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО «Сирена-Трэвел», АО «ТКП» и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем», — сообщил источник.

Он отметил, что в работе АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» выявлены нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. Собеседник добавил, что хакеры смогли совершить атаку на российскую систему бронирования в 2023 году , воспользовавшись ее уязвимостями.

4 февраля Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества компании «Сирена Трэвел». Предварительное слушание назначено на 18 февраля. В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви и другие частные лица, которые, судя по материалам суда, владеют долями в «Сирена-Трэвел».

26 января из-за сбоя системы бронирования Leonardo в аэропорту Домодедово пришлось проводить регистрацию пассажиров вручную. Позже в «Ростехе» сообщили, что сбой в системе произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре на стороне компании «Сирена Трэвел».

Система Leonardo была разработана совместно с госкорпорацией «Ростех» и массово внедрена в 2022-2023 годах в качестве замены зарубежным сервисам Sabre и Amadeus. По данным «Ростеха», систему используют более 60 авиакомпаний.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!