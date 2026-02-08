Стало известно о связи разработчика системы бронирования Leonardo с криминалом

Компания «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования Leonardo, и АО «ТКП», оператор системы расчетов на авиатранспорте, были приобретены коррупционным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО «Сирена-Трэвел», АО «ТКП» и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем», — сообщил источник.

Он отметил, что в работе АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» выявлены нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. Собеседник добавил, что хакеры смогли совершить атаку на российскую систему бронирования в 2023 году , воспользовавшись ее уязвимостями.

4 февраля Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества компании «Сирена Трэвел». Предварительное слушание назначено на 18 февраля. В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви и другие частные лица, которые, судя по материалам суда, владеют долями в «Сирена-Трэвел».

26 января из-за сбоя системы бронирования Leonardo в аэропорту Домодедово пришлось проводить регистрацию пассажиров вручную. Позже в «Ростехе» сообщили, что сбой в системе произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре на стороне компании «Сирена Трэвел».

Система Leonardo была разработана совместно с госкорпорацией «Ростех» и массово внедрена в 2022-2023 годах в качестве замены зарубежным сервисам Sabre и Amadeus. По данным «Ростеха», систему используют более 60 авиакомпаний.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.