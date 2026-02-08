Обставить норвежцев: Коростелев бежит скиатлон на Олимпиаде

Савелий Коростелев дебютирует на Олимпийских играх — сегодня он бежит скиатлон. Последние старты перед Играми показали, что его главными конкурентами являются скандинавы и, в частности, норвежцы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.