Обставить норвежцев: Коростелев бежит скиатлон на Олимпиаде

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки, скиатлон 10+10, мужчины. ОНЛАЙН
Maxim Thore/Global Look Press

Савелий Коростелев дебютирует на Олимпийских играх — сегодня он бежит скиатлон. Последние старты перед Играми показали, что его главными конкурентами являются скандинавы и, в частности, норвежцы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Трансляция
Автообновление
13,3

Россиянин идет пятым в 1,6 секунды от француза Матиаса Деложа. В хорошем темпе идет Савелий, и, похоже, есть у него силы ускориться на финише.

11,8 км

Ускоряются лидеры. Савелий не отстает, он уступает лишь 2,1 секунды Клебо.

10,0

Классическая часть позади. Сейчас пит-стоп, спортсмены меняют лыжи и убегают на часть гонки свободным стилем. Коростелев возвращается в соревнования пятым в 2,5 секунды от Клебо.

8,1 км

Очень плотная группа лидеров. Здесь россиянин седьмой, уступая 2,4 секунды Стенсхагену.

6,6 км

Вышел в лидеры Савелий, он «везет» 0,7 секунды Клебо! Но, конечно, вся борьба еще впереди.

4,8 км

На четвертую позицию поднялся Коростелев, впереди — три норвежца: первым идет Маттис Стенсхаген, за ним — Клебо и Нюэнгет.

3,3 км

Остается шестым Коростелев, а возглавил группу другой норвежец — Мартин Нюэнгет.

1,5 км

На этой отсечке Савелий идёт шестым, уступая 1,6 секунды Йоханнесу Клебо.

14:30

Началась гонка!

14:25

Савелий стартует под 15-м номером.

14:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Поддерживаем Савелия Коростелева, который сегодня бежит скиатлон на Олимпиаде!
 
