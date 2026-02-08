Обставить норвежцев: Коростелев бежит скиатлон на Олимпиаде

Россиянин идет пятым в 1,6 секунды от француза Матиаса Деложа. В хорошем темпе идет Савелий, и, похоже, есть у него силы ускориться на финише.
Ускоряются лидеры. Савелий не отстает, он уступает лишь 2,1 секунды Клебо.
Классическая часть позади. Сейчас пит-стоп, спортсмены меняют лыжи и убегают на часть гонки свободным стилем. Коростелев возвращается в соревнования пятым в 2,5 секунды от Клебо.
Очень плотная группа лидеров. Здесь россиянин седьмой, уступая 2,4 секунды Стенсхагену.
Вышел в лидеры Савелий, он «везет» 0,7 секунды Клебо! Но, конечно, вся борьба еще впереди.
На четвертую позицию поднялся Коростелев, впереди — три норвежца: первым идет Маттис Стенсхаген, за ним — Клебо и Нюэнгет.
Остается шестым Коростелев, а возглавил группу другой норвежец — Мартин Нюэнгет.
На этой отсечке Савелий идёт шестым, уступая 1,6 секунды Йоханнесу Клебо.
Началась гонка!
Савелий стартует под 15-м номером.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Поддерживаем Савелия Коростелева, который сегодня бежит скиатлон на Олимпиаде!