Источник: пожар в ярославской больнице начался из-за невыключенного кипятильника

Причиной пожара в больнице Ярославля стал невыключенный кипятильник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пациент одной из палат оставил невыключенный кипятильник в пустом стакане, в результате разрыва внутренней спирали началось возгорание и загорелся матрас», — рассказал он.

Ранее в региональном МЧС заявили, что предварительная причина пожара в ярославской больнице – «электротехническая».

Возгорание началось в отделении клинической больницы № 3, очаг находился на 1-м этаже. В этот момент в здании находились 90 пациентов с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. В результате один пациент умер, двое пострадавших от задымления реанимированы. По предварительным данным, смерть погибшего не связана с пожаром.

Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.