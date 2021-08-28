Власти сообщили, что во время пожара в больнице Ярославля погиб один человек

В ходе пожара в больнице Ярославля умер один человек. Однако, его гибель не связана с возгоранием, сообщил ТАСС заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

«Один человек умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», — сказал Шабалин.

Эти сведения подтвердили и в пресс-службе губернатора региона. В областном правительстве при этом заявили, что в результате возгорания произошло отключение подачи кислорода.

«Очаг задымления был расположен на 1-м этаже. Рассматриваются различные версии случившегося», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания погибли трое пациентов, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые отключились из-за пожара.

Кроме того, из-за возгорания из медучреждения были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что площадь возгорания составила 5 кв. метров. По их данным, пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил.