В Красноярском крае недалеко от места исчезновения Усольцевых пропал мужчина

В Красноярском крае неподалеку от места, где исчезла семья Усольцевых, пропал мужчина. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«39-летний Владимир Киюцин, работающий шеф-поваром в Красноярске, вместе с группой поехал кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе. Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего скатились обратно. В какой-то момент члены группы заметили, что Киюцина с ними нет. Тогда они подумали, что он самостоятельно добрался до места их ночлега в деревне Нарва, и уехали в том же направлении», — говорится в посте.

При этом рация была только у Владимира, поэтому остальные участники группы не смогли выйти с ним на связь, уточняет канал.

Однако все закончилось благополучно. Мужчину удалось найти в тайге. Там он провел всю ночь. Подробностей о состоянии туриста не приводится.

Накануне сообщалось, что первые сутки возобновленных поисков семьи Усольцевых, пропавших в горно-таежной местности у поселка Кутурчин, не принесли результатов. В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин.