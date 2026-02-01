Депутат призвал не наказывать водителей за пересечение заснеженной разметки

Водителей нельзя привлекать к ответственности за нарушение дорожной разметки, если она неразличима из-за снега, льда или грязи. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Парламентарий прокомментировал обращение Национального автомобильного союза в МВД с просьбой отказаться от штрафов за такие нарушения после снегопадов. По его словам, подобные ситуации должны решаться в рамках уже действующих норм без введения дополнительных правил.

Федяев отметил, что фиксация нарушений разметки относится к сложным составам административных дел. Системы автоматической фиксации в таких случаях выполняют лишь первичный отбор материалов, а окончательное решение принимает инспектор ГИБДД, который обязан оценить все обстоятельства. Если из видеозаписи следует, что разметка полностью скрыта и объективно не может быть различима, основания для вынесения штрафа отсутствуют.

Депутат пояснил, что при заснеженной разметке водитель ориентируется на фактическую дорожную обстановку, требования безопасности и дорожные знаки, которые имеют приоритет над линиями на проезжей части. Он подчеркнул, что в случае получения штрафов после сильных снегопадов такие постановления следует обжаловать, поскольку для этого имеются все предусмотренные законом механизмы.

Сейчас штрафы за нарушения требований дорожной разметки и неправильную парковку в России составляют в среднем от 500 до 5 тыс. рублей.

Ранее в Москве временно отключали дорожные камеры при снегопаде, если они фиксировали «неочевидные» нарушения из-за плохой видимости разметки.