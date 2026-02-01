Пушков объяснил призыв Трампа арестовать Обаму

Призыв президента США Дональда Трампа арестовать экс-главу государства Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году не случаен и связан с попытками разоблачить «глубинное государство» и тесно связанных с ним демократов в преддверии выборов в конгресс США. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Известно, что мечта Трампа - увидеть Барака Обаму в наручниках. И вот он вновь призывает органы юстиции США арестовать Барака Обаму. Призыв, надо полагать, не случайный. Разоблачение самого Обамы, происков «глубинного государства» и тесно связанных с ним демократов может стать одной из главных тем Трампа в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США», — написал Пушков.

Парламентарий напомнил, что демократы по итогам выборов могут вернуть себе большинство в нижней палате парламента – Палате представителей. В связи с чем для Трампа и республиканцев становится подрыв позиций Демпартии главной внутриполитической задачей, отметил сенатор.

Он назвал «открытым» вопрос о возможном аресте Барака Обамы, который является теневым лидером демократом. Это вызвало бы грандиозный скандал в США и резкое обострение внутренней обстановки, написал Пушков.

До этого президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

Ранее в Белом доме повесили таблички Трампа, высмеивающие экс-лидеров США.