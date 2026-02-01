Размер шрифта
В России может появиться альтернатива материнскому капиталу

Глава комиссии ОП Рыбальченко: в РФ надо ввести отцовский капитал в 2 млн рублей
Появление в России отцовского капитала в размере 2 млн рублей будет стимулировать семьи рожать третьих и последующих детей. Такое мнение выразил автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в многодетных семьях финансовая ответственность часто ложится на плечи мужчин, поскольку 40% мам не работают. В результате выходит, что семьи «живут на зарплату одного папы».

«На мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы <…> повысить роль отца в семье», — сказал Рыбальченко.

Автор инициативы пояснил, что сейчас несколько детей рождаются в результате двух или трех браков. Он же предлагает предоставлять отцовский капитал только в случае рождения третьего ребенка в одном браке, в одной семье.

До этого Сергей Рыбальченко предложил ввести в России совместный декрет, который позволит ближайшим родственникам помогать мамам, не уходя при этом в неоплачиваемый отпуск. Он считает, что совместный декрет необходим, поскольку в семье может быть несколько детей, за которыми требуется уход, пока мама находится в перинатальном центре. Кроме того, женщина может находиться в послеродовой депрессии, и в это время ей нужна поддержка близкого человека.

Ранее в Госдуме анонсировали повышение декретных выплат.
 
