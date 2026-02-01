Размер шрифта
Стало известно о ликвидации бизнеса певицы Нетребко в России

Baza: Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Народная артистка России Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, Нетребко 26 января почтой подала документы для закрытия ИП в межрайонную инспекцию ФНС России по Петербургу.

«Индивидуальное предпринимательство в области исполнительских искусств певица открыла в Петербурге в 2021 году. В 2025 стало известно, что она задолжала налоговой более 50 тысяч рублей — это соцвзносы по ИП. Чтобы избежать дальнейших платежей, было принято решение закрыть бизнес», — говорится в посте.

В прошлом году SHOT сообщал, что судебные приставы объявили в розыск Анну Нетребко из-за подозрений в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге. По данным канала, суд обязал женщину впустить в квартиру на улице Союза Печатников работников коммунальных служб, которые должны будут проверить, есть ли в помещении признаки незаконной перепланировки. Соответствующего решения администрация района добивалась почти два года.

Ранее Нетребко и ее сестра приехали на модный показ в Париже.
 
