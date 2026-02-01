Размер шрифта
Общество

Нотариусов захотели обязать снимать на видео сделки с жильем

В Госдуму внесли проект о видеофиксации всех сделок с недвижимостью
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли законопроект, предусматривающий обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Telegram-канале фракции.

Документ предлагает обязать нотариусов записывать на видео процесс удостоверения всех сделок с недвижимостью. Кроме того, авторы инициативы настаивают на хранении видеоматериалов в течение сроков давности по уголовным делам, связанным с мошенничеством в этой сфере, чтобы записи могли использоваться в качестве доказательств.

По мнению разработчиков законопроекта, такая мера повысит защиту граждан от злоупотреблений при операциях с недвижимостью. В частности, депутаты указывают, что для пожилых людей жилье зачастую является единственным значимым активом, и отсутствие документально зафиксированных действий нотариуса может лишить их возможности эффективно оспорить сомнительные сделки.

В ЛДПР отметили, что действующее законодательство не обязывает нотариусов фиксировать процесс своей работы с гражданами, и считают необходимым ввести такую обязанность на федеральном уровне.

Ранее юристы высказывали опасения по поводу рисков введения биометрии в сделки с недвижимостью.
 
