Стало известно, как жители Херсона готовят еду в условиях отсутствия газа

Жители микрорайона Корабел в подконтрольном украинским властям Херсоне вынуждены готовить еду на временных печах и кострах, установленных и разведенных во дворах домов. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время в микрорайоне Корабел отсутствуют газ и отопление.

«Еду люди готовят во дворах на временных печах или просто на кострах. Жители выживают за счет гуманитарной помощи, но выдают ее нерегулярно. Греются газовыми обогревателями, вредными для здоровья», — отметил Сальдо.

Он подчеркнул, что находящиеся в Херсоне украинские военнослужащие занимают брошенные гражданскими квартиры. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливают в помещениях генераторы и используют их в своих нуждах.

31 января Сальдо заявил, что жители Херсона покидают город из-за коммунальных проблем и репрессивного режима украинской администрации. Как он сказал, назначенная Киевом администрация занимается отчетностью и поддержанием военно-репрессивного режима, а не реальной помощью людям.

