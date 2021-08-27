Вирусолог объяснил действие помидора-вакцины от коронавируса

Руководитель отдела НИЦ имени Гамалеи Александр Бутенко допустил существование вакцины-помидора от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана создали вакцину от коронавирусной инфекции в виде помидора.

«Вообще такая технология — выращивание вакцин растительного происхождения — имеет основания быть. Но здесь трудно сказать, потому что Узбекистан не предоставил еще каких-то данных», — уточнил Бутенко.

По его словам, чтобы оценить это заявление, нужны какие-то научно обоснованные результаты.

Кроме того, Бутенко объяснил технологию подобной вакцины от COVID-19.

«Это молекулярно-генетическая технология. Там можно сделать гибридные модели векторные: с одной стороны, это нуклеиновая кислота растений, а с другой, могут сделать, так что на этой основе продуцируются защитные белки от коронавируса. Это возможный вариант, но нужны обязательно какие-то доказательства, результаты проверки препарата на лабораторных животных, чтобы вырабатывались антитела и был защитный эффект от коронавируса», — уточнил специалист.

Бутенко также отметил, что в России более востребованы препараты в традиционной форме.

Ученые из Узбекистана, в свою очередь заявили, что работают над проектом вакцины от COVID-19 в виде помидора с января 2021 года. Они также отметили, что выбор в пользу помидоров был сделан не случайно, так как перед употреблением в пищу эти продукты не подвергаются термической обработке. В случае со съедобной вакциной, это одно из основных требований, так как при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела.