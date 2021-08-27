В Турции могут ужесточить меры по коронавирусу для сохранения турпотока

Власти Турции рассматривают возможность введения более жестких мер по коронавирусу, сообщает Haber Turk.

В ходе онлайн-заседания Совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO) ее руководитель Давут Четин заявил, что несмотря на пандемию и стихийные пожары, Турции удалось сохранить поток на высоком уровне.

Так, в августе 2021 года республику посетило почти 2,5 миллиона путешественников, что сопоставимо с августом 2019 года.

При этом Четин считает, что принятых мер недостаточно для того, чтобы сдерживать распространение вируса и сохранить туризм.

«Нужна вакцинация. Я прошу сектор услуг, общественные места следить за соблюдением правил. Если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось, мы должны принять более серьезные меры», — сказал он.

20 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введет в стране новые ограничения из-за пандемии. В частности, дальние поездки люди смогут совершат только при условии сдачи ПЦР-теста. То же самое касается граждан, желающих посетить концерт или кинотеатр.