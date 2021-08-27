На Ямале трое осуждены за кражу почти 100 тонн нефти

В Ямало-Ненецком автономном округе трое работников коммерческой организации признаны виновными в краже 95 тонн нефти, сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, в городе Тарко-Сале водитель автоцистерны и два машиниста агрегата для депарафинизации, являющиеся работниками подрядной коммерческой организации, похитили у ПАО «НК Роснефть» порядка 95 тонн нефти. Ущерб оценивается в сумму более 1,5 млн рублей.

«Похищенную нефть осужденные перевозили в автоцистерне с кустовой площадки в промзону поселка Пурпе, где за вознаграждение реализовывали ее лицу, осуществлявшему скупку похищенной нефти с последующей ее реализацией одной из юридических фирм, с директором которой была достигнута договоренность придачи похищенному легального вида владения», — говорится в сообщении.

Мужчинам, признанным виновными в краже нефти в особо крупном размере, назначено наказание в виде 1,5 лет условного лишения свободы. Третий соучастник в ходе следствия в полном объеме возместил причиненный ущерб, в связи с этим ему был выдвинут штраф в размере 100 тыс. рублей.

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