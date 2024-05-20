60 российских спасателей присоединятся к поискам президента Ирана по поручению Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что вертолеты и спасатели из РФ по поручению Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жесткую посадку вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин внимательно отслеживает всю информацию по инциденту с вертолетом Раиси.

Он добавил, что президент РФ дал необходимые указания МЧС и министерству обороны России, были подготовлены вертолетные группы для поисково-спасательной операции.

Песков отметил, что как только погодные условия позволят возобновить спасательную операцию, российские специалисты подключаться к предпринимаемым усилиям.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.