Сотрудники парижских аэропортов во вторник проведут забастовку

Сотрудники парижских аэропортов Орли, Ле Бурже и Руасси планируют провести во вторник, 21 мая, забастовку, требуя выплаты премий за работу во время Олимпийских игр. Об этом сообщила газета Le Parisien.

С призывом к стачке выступили крупные профсоюзы — «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), «Национальный союз автономных профсоюзов» (UNSA), «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) и «Рабочая сила» (FO).

На утро 21 мая запланирована акция перед терминалом 2E аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль, что, по опыту прошлых подобных манифестаций, может создать проблемы для дорожного движения на подъездах к воздушной гавани.

Отмечается, что сотрудники аэропортов требуют единовременной премии для всех работников, которые будут задействованы в период с 8 июля по 15 сентября, увеличение штата сотрудников с целью снижения нагрузки, ранний выход на пенсию с учетом тяжелых условий труда и увеличение заработных плат.

Дата 21 мая была выбрана в связи с тем, что на этот день запланировано заседание совета акционеров группы компаний «Аэропорты Парижа» (ADP).

В апреле из-за забастовки французских диспетчеров авиакомпаниям пришлось отменить 75% рейсов в парижском аэропорту Орли и 65% — в Париж-Руасси и Марселе.

Ранее водители автобусов в Барнауле устроили забастовку.