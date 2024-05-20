Путин провел совещание в связи с аварией вертолета президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшими должностными лицами в оборонном и секторе безопасности в связи с инцидентом, касающимся крушения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Как пишет ТАСС, об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, который присутствовал на встрече.

«В воскресенье в 22:00 президент России, господин Путин, провел совещание с высшими должностными лицами в оборонном и секторе безопасности РФ, где я присутствовал как посол Исламской Республики Иран», — сообщил Джалали.

По словам посла, на совещании присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, советник президента РФ Игорь Левитин и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Президент выразил готовность Москвы предпринять все необходимые шаги для поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Дипломат передаст аятолле Али Хаменеи послание президента Путина. «Мы готовы предпринять все необходимые действия», — подчеркнул Путин на встрече.

Джалали сообщил агентству IRNA, что российский лидер обещал направить в Иран вертолеты и два самолета с 60 высококвалифицированными специалистами и альпинистами в полной боевой готовности. По словам посла, они уже готовы к вылету.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник президента Ирана выразил надежду на то, что Раиси жив.