«Ансар Аллах» запустила противокорабельную ракету над Аденским заливом

Йеменские хуситы из группировки «Ансар Аллах» запустили противокорабельную баллистическую ракету по направлению к Аденскому заливу. Об этом со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщает ТАСС.

По данным американских военных, около 21:35 мск 18 мая хуситы с контролируемой ими территории осуществили пуск над Аденским заливом одной противокорабельной баллистической ракеты.

В CENTCOM подчеркнули, что ракета не нанесла урон находящимся в регионе военным кораблям коалиции и торговым судам.

До этого сообщалось, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по нефтяному танкеру, который шел в Китай после остановки в России.

18 мая сообщалось, что в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха произошел пожар на борту нефтяного танкера, который шел под флагом Панамы.

Ранее представитель хуситов заявил об атаке на эсминец ВМС США.