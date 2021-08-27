Британское посольство оставило талибам* данные о своих помощниках среди афганцев

Британское посольство в Афганистане оставило боевикам движения «Талибан (организация запрещена в России)» практически полные данные о своих помощниках и кандидатах среди населения страны, сообщает газета The Times.

В руки талибов попали анкеты, резюме и контактные данные афганцев, которые оказывали помощь британским военнослужащим и дипломатам в стране, а также данные тех афганцев, которые числились кандидатами в помощники.

Об этом стало известно после того, как талибы начали звонить тем афганцам, которые успели эвакуироваться из страны. Отмечается, что некоторая часть британских помощников не успела покинуть Афганистан.

«Во время свертывания работы нашего посольства были предприняты все усилия, чтобы уничтожить секретные материалы», — прокомментировали ситуацию в британском МИД.

Тем не менее, британское внешнеполитическое ведомство признало тот факт, что некоторое число афганских помощников остались в стране.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.