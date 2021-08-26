Рост смертности из-за COVID-19 в России может быть вызван штаммом «дельта»

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что рост смертности из-за коронавирусной инфекции в стране может быть связан с распространением штамма «дельта», быстро вызывающего осложнения. Об этом сообщает «Интерфакс»».

Кузнецов подчеркнул, что одной из основных особенностей течения заболевания при инфицировании вирусом штамма «дельта» является более стремительное развитие тяжелых осложнений, которые протекают в течение одного-двух дней. Например, тяжелая пневмония, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов.

«<…> При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста. Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном «дельта»-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что среди вакцинировавшихся россиян число случаев госпитализации с тяжелыми осложнениями COVID-19 меньше, чем среди непривившихся.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что создатели вакцины «Спутник V» модифицировали препарат для борьбы против штамма «дельта».