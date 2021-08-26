Британские власти рекомендовали своим гражданам покинуть аэропорт Кабула

Британский МИД обратился к гражданам Соединенного королевства, находящимся в управляемом движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Афганистане, с просьбой отказаться от поездок в кабульский аэропорт, а тем британцам, которые уже приехали туда, рекомендовал перебраться в другое место.

«Ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной. Существует высокий риск террористической атаки (на аэропорт афганской столицы — прим. ред.), — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время не выполняются коммерческие авиарейсы из Афганистана, и призвали тех, кто может безопасно покинуть страну, сделать это немедленно.

Ранее талибы закрыли доступ в аэропорт афганским гражданам.

Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.