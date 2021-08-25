Школы в Сеуле перестанут следить за цветом нижнего белья учеников

Школы в Сеуле начали отменять правило, требующие от учеников носить полностью белое нижнее белье. Об этом сообщает The Korea Herald.

В публикации сообщается, что уже шесть средних школ для девочек Сеула изменили или отменили дресс-коды, регулирующие цвет нижнего белья и носков. Еще 25 образовательных учреждений планируют сделать это к концу 2021 года.

Отмечается, что строгий дресс-код был введен в южнокорейских школах для усиления внимания к учебе среди учеников, а также обеспечения единообразия среди сверстников.

Отмену правила удалось организовать гражданской молодежной группе «Асунаро», представители которой подали петицию в Национальную комиссию по правам человека Кореи. В документе школьники утверждают, что 33 начальных, средних и старших школы Сеула ограничивают учеников в праве выбора причесок и одежды.

Ранее директор школы в Южном Уэльсе Ли Джарвис отправил родителям учеников письмо, где он предлагает отменить ношение юбок в своей школе в следующем учебном году из-за «несоответствующей» длины.