Мединский заявил, что в России нужен обязательный ЕГЭ по истории

Помощник президента России Владимир Мединский считает, что необходимо модернизировать систему единого государственного экзамена и ввести обязательный ЕГЭ по истории. Об этом он заявил в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

Мединский подчеркнул, что ЕГЭ не может быть единственным критерием оценки особенно в гуманитарных науках.

«Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории. Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык», — сказал Мединский.

По его словам, деятельность межведомственной комиссии по историческому просвещению будет сосредоточена на повышении качества преподавания и популяризации истории, предотвращении манипуляции историческими фактами.

«Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История - не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее - во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок», — заключил Мединский.

Ранее член президиума фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов заявлял, что необходимо отменить ЕГЭ как вредную, бесполезную и неэффективную форму аттестации.