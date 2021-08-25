Путин заявил, что надо усовершенствовать систему оплаты труда учителей

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны намерено усовершенствовать систему оплату труда учителей. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями общественности, сообщает РИА «Новости».

По словам Владимира Путина, при внесении изменений стоит обращать внимание на бюджетные возможности.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей», — пояснил президент России.

Он подчеркнул, что меры поддержки будут продолжены и в будущем, чтобы добиться престижа профессии учителей. В настоящий момент механизмы поддержки работников сфера образования и предполагаемый размер финансирования не уточняются.

Ранее Путин подписал указ об учреждении почетного знака «За успехи в труде». Документ также утверждает положение о знаке, его описание, рисунок, а также образец бланка грамоты о награждении им.