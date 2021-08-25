Госдеп «обзвонил всех американцев», желающих вылететь из Афганистана

Американские власти обзвонили всех граждан США , которые пожелали выехать из Афганистана. Об этом сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня утром Госдепартамент позвонил каждому американцу, который выразил заинтересованность в выезде из Афганистана через форму помощи в репатриации на странице посольства США в Кабуле. За последние четыре дня мы сделали более 4000 индивидуальных звонков», — написал Прайс в Twitter.

Он не уточнил, какая часть звонков привела к успешной эвакуации.

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

В тот день посольство США сообщило об обстреле аэропорта Кабула. Дипмиссия призвала не звонить в посольство в Кабуле для получения консультаций, в том числе по возвращению на родину. Желающим уехать из Афганистана гражданам США было предложено заполонить соответствующую форму на сайте посольства.