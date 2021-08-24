Путин предложил распространить выплаты военным на всех силовиков

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о распространении выплат, которые должны получить военнослужащие. Об этом сообщает РИА «Новости».
«И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал российский лидер.
Заявление было сделано на втором съезде партии «Единая Россия».
Путин выступил с инициативой осуществить единовременную выплату всем военнослужащим 22 августа на первой встрече с членами «Единой России». Кроме того, президент предложил дополнительно выплатить в 2021 году по 10 тыс. рублей всем пенсионерам.
Выплаты получат все пенсионеры — и работающие, и неработающие.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране, и напомнил, что президент неоднократно поднимал тему увеличения пенсионных выплат и призывал работать в этом направлении.