Путин предложил распространить выплаты военным на всех силовиков

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о распространении выплат, которые должны получить военнослужащие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И, кстати, предлагаю распространить эту выплаты и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал российский лидер.

Заявление было сделано на втором съезде партии «Единая Россия».

Путин выступил с инициативой осуществить единовременную выплату всем военнослужащим 22 августа на первой встрече с членами «Единой России». Кроме того, президент предложил дополнительно выплатить в 2021 году по 10 тыс. рублей всем пенсионерам.

Выплаты получат все пенсионеры — и работающие, и неработающие.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий в стране, и напомнил, что президент неоднократно поднимал тему увеличения пенсионных выплат и призывал работать в этом направлении.