В столице Нигера звучат взрывы и стрельба

Reuters: взрывы и интенсивная стрельба звучат в районе аэропорта столицы Нигера
В столице африканского государства Нигер слышатся стрельба и взрывы. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает Reuters.

По их словам, взрывы и продолжающаяся более часа интенсивная перестрелка происходят недалеко от аэропорта Ниамея.

В социальной сети X было опубликовано видео с видом города, освещенным вспышками, но Reuters не подтвердило достоверность этих кадров.

В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот. Президента страны Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Вооруженные силы Нигера прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Национального комитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее российские военные отразили атаку «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) в Африке.
 
