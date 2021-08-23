На летевшем в Иркутск самолете сработал сигнал о разгерметизации

На самолете, следовавшем по маршруту Москва – Иркутск, сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ютэйр». На его борту в момент инцидента находилось 126 пассажиров, в том числе 14 детей.

«Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска», — сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Ранее подобная ситуация возникла с пассажирским самолетом рейса Симферополь-Белгород, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы. Впоследствии самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево.

До этого у пассажирского Airbus A-321 на маршруте Симферополь--Белгород в полете сработал датчик отказа одной из гидросистем. По решению экипажа самолет приготовился к экстренной посадке в Москве. В тот же день в Домодедово совершил аварийную посадку самолет на рейсе Симферополь — Москва.