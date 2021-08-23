На Украине изобрели «умную» гирю, которая выкрикивает лозунг «Слава Украине»

В Винницкой области Украины изобрели гирю с искусственным интеллектом, которая выкрикивает лозунг «Слава Украине!». Видео с презентацией снаряда опубликовали на YouTube-канале издания «Винница.info».

Изобретатель Андрей Турко рассказал в видео, что это первая в мире «умная» гиря. Демонстрационная версия снаряда сделана из алюминия, но в дальнейшем будут выпускаться модели из чугуна весом от 4 до 42 килограммов.

«Ко Дню независимости мы специально сделали прошивку, которая может говорить «Слава Украине!» на каждые 30 повторов», — отметил Турко.

Однако пользователи в сети высмеяли гирю с искусственным интеллектом.

«Контроллер, считающий сигналы от датчика и выдающий по итогу музычку в mp3, вы называете ИИ? Ах да, еще монохромный ЖК дисплейчик забыл», — написал Олег Херсон.

«Купили на Алиэкспресс и выдали за свое изобретение», — съязвил пользователь с ником Сергей Просто.

«От ракет к гире с встроенным динамиком», — отметил Александр Маштаков.

Ранее в сети высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского, о том, что именно украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.