Синоптик предупредил об «опасных ливнях» на юге России и Дальнем Востоке

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в ближайшие дни в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке ожидаются ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщает ТАССТАСС.

«В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае — там будет ветер до 27 м/с», - уточнил синоптик.

По его словам, мощные дожди также пройдут в Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Непогода придет и на Дальний Восток, что неблагоприятно скажется на ситуации с паводками на Амуре, добавил Вильфанд.

«На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению», — предупредил специалист.

Вильфанд уточнил, что к 25 августа, сильный дождь доберется до Приморского края.

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