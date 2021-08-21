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Данные о гибели второго ребенка после взрыва гранаты в Москве не подтвердились

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Агентство «Москва»

Прокуратура Москвы исправила свое сообщение о гибели 12-летнего ребенка, пострадавшего при взрыве гранаты в квартире.

«Уточнение. 12-летний мальчик, доставленный из квартиры на ул. Малая Набережная в больницу, жив», — сообщается на Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, ребенок находится в реанимации, его внутренние органы не повреждены. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малая Набережная погибли один взрослый и 14-летний подросток. В квартире во время инцидента также находился 12-летний мальчик, он пострадал. Его госпитализировали. В квартире также присутствовала женщина, она не пострадала.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрывное устройство в квартиру принес 14-летний подросток.

Впоследствии СМИ со ссылкой на сообщение прокуратуры сообщили, что число погибших возросло до трех.

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