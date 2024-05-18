Правительство изменило сроки поставок новых российских самолетов

Министерство промышленности и торговли РФ скорректировало планы по количеству и срокам выпуска гражданских самолетов в рамках новой комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства, передает РБК.

Согласно документу, к 2031 году будет выпущено 994 самолета — на 87 меньше, чем планировалось в 2022 году. Снижение коснется только небольших региональных самолетов, магистральные судна будут в запланированном количестве. Основные объемы производства придутся на последнюю треть 2020-х годов.

В частности, первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SSJ-100 вместимостью до 103 пассажиров будут выпущены в 2026 году, их будет в количестве 30 единиц. В последующие годы планируется выпуск 28 самолетов в год.

Подробнее о планах Минпромторга и том, что станет с российской авиационной отраслью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.