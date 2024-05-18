Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько зарабатывает Месси в «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Месси возглавил топ-5 футболистов МЛС по зарплате

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лидером по заработной плате в МЛС. Соответствующая информация опубликована на официальном портале MLS Players Association.

«Интер Майами» является лидером Восточной Конференции МЛС, и клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, лидирует по количеству игроков с наибольшими зарплатами в лиге. Месси получает в команде $12 млн. На втором месте в топ-5 оказался одноклубник аргентинца Серхио Бускетс — почти $8,5.

Стоит отметить, что Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС с »Орландо Сити (0:0) из-за повреждения.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее салфетку с первым контрактом Месси с «Барселоной» продали за $965 тысяч.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами