Стало известно, сколько зарабатывает Месси в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лидером по заработной плате в МЛС. Соответствующая информация опубликована на официальном портале MLS Players Association.

«Интер Майами» является лидером Восточной Конференции МЛС, и клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, лидирует по количеству игроков с наибольшими зарплатами в лиге. Месси получает в команде $12 млн. На втором месте в топ-5 оказался одноклубник аргентинца Серхио Бускетс — почти $8,5.

Стоит отметить, что Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС с »Орландо Сити (0:0) из-за повреждения.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее салфетку с первым контрактом Месси с «Барселоной» продали за $965 тысяч.