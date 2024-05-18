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В Бузулуке двухлетняя девочка проглотила осколки ампулы с димедролом

kp.ru: в Оренбургской области спасли ребенка, проглотившего осколки ампулы

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FotograFFF/Shutterstock

В Бузулуке двухлетняя девочка попала в больницу с инородным телом в желудке, ребенок проглотил осколки ампулы. Об этом сообщает kp.ru.

Ребенок вместе с матерью гостил у бабушки в Бузулуке, семья собиралась домой. Мать складывала вещи, когда заметила, что дочь подняла что-то с пола и проглотила. Женщина проверила рот ребенка и обнаружила осколки ампулы с димедролом.

Семья немедленно обратилась в медицинское учреждение. Часть мелких инородных тел, впившихся в слизистую, врачи смогли извлечь, пострадавшая остается под медицинским наблюдением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новом Уренгое ребенок раскусил ртутный градусник, пострадавшего экстренно госпитализировали. По словам врачей, проглоченная ртуть из градусника не опасна, токсичны только ее пары. Мальчика оставили под наблюдениями выписали спустя несколько дней, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее иркутские хирурги прооперировали ребенка с монетой в пищеводе.

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