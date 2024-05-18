В Одесской области Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«В Одесской области прозвучал взрыв», — уточнили в сообщении.

Подробности происшествия в публикации не привели. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Утром в субботу, 18 мая, в красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Накануне четвертый взрыв за день произошел в Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. До этого мэр уже сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Сирены в Одессе включились в пятницу, 18 мая, в 15:15.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).