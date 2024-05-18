Западные страны в скором времени начнут «открещиваться» от Украины. С такой оценкой развития украинского конфликта выступил сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич в беседе с РИА Новости.

«Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня «защищают Украину», так же рьяно начнут от нее отказываться и «открещиваться»», — подчеркнул он.

Костюкевич заявил, что западные страны на фоне неудачного развития боевых действий ВСУ ищут «крайнего», и этим «крайним» точно не будет Россия.

По оценке сенатора, судьба украинского лидера Владимира Зеленского фактически предопределена. Очень скоро «политический занавес» украинского президента будет закрыт, добавил он.

До этого сообщалось, что страны Запада готовятся оказать на украинского лидера Владимира Зеленского скоординированное дипломатическое давление для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее немецкий генерал выступил за поиски сценариев выхода из украинского конфликта.