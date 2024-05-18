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В США оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление

Экс-разведчик США Риттер: помощь Запада не поможет ВСУ провести контрнаступление

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Андрей Бортко/РИА Новости

Предоставляемая Западом военная и финансовая помощь Украине не поможет украинской армии провести контрнаступление. С такой оценкой украинского конфликта выступил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

«Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так», — отметил Риттер.

По словам бывшего американского разведчика, интересно смотреть, как западные медиа постепенно осознают реальное положение дел на фронте.

До этого Риттер заявлял, что российская армия делает успехи на поле боя на Украине, в обозримом будущем ВС РФ уже могут рассчитывать на демилитаризацию страны, то есть выполнения одной из целей специальной военной операции.

Ранее бывший разведчик США раскрыл, что окажется «проклятием» для Украины.

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