США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе

Соединенные Штаты планируют развернуть на земле и в воздухе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки, которые способны также нападать на вражеские космические аппараты. К такому выводу пришли журналисты газеты New York Times, основываясь на интервью и публичных выступлениях чиновников Пентагона.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операциях полного спектра», — пишут авторы статьи, ссылаясь на прошлогоднее выступление представителя военного ведомства в сенате.

В публикации говорится, что США давно располагают наземными системами для подавления связи противника с его спутниками и сейчас предпринимают меры к их модернизации. При этом журналисты уверены, что Пентагон ставит перед собой более амбициозную задачу — широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, которые похожи на те, что применяют военно-морские силы в океане или военно-воздушные – в небе.

Также издание писало, что США оказались не уверены в разработке Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.