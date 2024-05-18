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22 сэйва Бобровского помогли «Флориде» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Бостон» и выиграла серию плей-офф НХЛ

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Abbie Parr/AP

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Флориды. В составе победителей по голу забили Густав Форслинг и Антон Лунделль. У «Бостона» отличился Павел Заха. Ассистентами стали Джейк Дебраск и Паркер Уозерспун.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 22 удара от соперников и был признан второй звездой прошедшего поединка. В составе «Пантерз» выступают еще два российских хоккеиста — Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов, они не набрали очков в матче.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Восточной конференции (полуфинал Кубка Стэнли), где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый матч серии состоится 23 мая на домашней арене «Рейнджерс», начало — 03:00 по московскому времени. Второй матч пройдет 25 мая (03:00 мск). После первых двух поединков серия переберется в Санрайз — 26 (22:00 мск) и 29 мая (03:00 мск). При необходимости пятая игра пройдет 31 мая (03:00 мск), шестая — 2 июня (03:00 мск), седьмая — 4 июня (03:00 мск).

Ранее была названа причина поражения «Каролины» в серии с «Рейнджерс».

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