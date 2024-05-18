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Трамп заявил, что «идиоты» у власти в США могут начать третью мировую войну

Трамп: конфликт на Украине может привести к мировой войне из-за «идиотов» в США

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Mike Blake/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в его стране, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «с теми идиотами», которые сейчас управляют Соединенными Штатами, в живых останется мало людей, поскольку современное оружие слишком мощное. Если бы на Украине не начался конфликт, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль, предположил экс-президент.

«Предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца»,— заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Миннесота. Таким образом он охарактеризовал действующего президента США Джо Байдена.

Трамп добавил, что если ему удастся одержать победу на предстоящих выборах, он займется урегулированием конфликта на Украине. По словам политика, он был не допустил начало этого конфликта, если бы остался в Белом доме.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что Соединенным Штатам грозит беда, если Джо Байден одержит победу на ноябрьских выборах.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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